“الصحة” تطلق حملة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

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أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تهدف إلى تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتعزيز الوعي المجتمعي بفوائدها الصحية.

وقالت مدير إدارة التغذية والإطعام بقطاع الصحة العامة بالوزارة الدكتورة حسناء عياد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الحملة تشمل إقامة معارض تثقيفية بمشاركة جهات صحية من داخل الوزارة وخارجها بالإضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني في مستشفيات الولادة الجديد و(جابر الأحمد) والعدان.

وأضافت عياد أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل وتسليط الضوء على أهمية الدعم المجتمعي للأمهات المرضعات من خلال نشر رسائل تثقيفية وعرض فيديوهات توعوية قصيرة وتنظيم فعاليات ميدانية في مختلف المرافق الصحية.

وأوضحت أن الرضاعة الطبيعية تعد الغذاء الأمثل للرضيع إذ توفر له عناصر غذائية متكاملة ومناعة طبيعية وتسهم في بناء علاقة قوية بين الأم وطفلها كما تقلل من خطر إصابة الأم بعدد من الأمراض المزمنة.

ودعت جميع الجهات والمؤسسات الصحية إلى التفاعل مع الحملة والمساهمة في نشر الوعي وتشجيع الممارسات الصحية السليمة دعما لصحة الأمهات والأطفال وبناء جيل أكثر وعيا وعافية.

وبينت أن الكويت تسعى إلى رفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030 تماشيا مع الأهداف الصحية الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.