وزير المالية بالوكالة: مجلس إدارة هيئة الاستثمار يزكي الشيخ سعود الصباح لمنصب العضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم إنه عملا بالمرسوم رقم (140) لسنة 2025 عقد مجلس إدارة الهيئة اليوم الثلاثاء أول اجتماع له وجرت خلاله تزكية الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح لمنصب العضو المنتدب وتشكيل جميع لجان المجلس وذلك لمباشرة مهامه وفق قانون إنشاء الهيئة.

وأكد المخيزيم في بيان صحفي أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار سيعمل على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز الحوكمة وإدارة أموال الدولة بكفاءة عالية بما يعزز مكانة الهيئة ودورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع الكويت على خارطة الاستثمار العالمية.