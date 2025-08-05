بنك الخليج يواصل تمكين المرأة من خلال برنامج WOW

دينا الوهيب تلقي المحاضرة

في إطار التزامه المستمر بتمكين المرأة وتعزيز بيئة عمل شاملة، نظم بنك الخليج مؤخراً سلسلة من الفعاليات ضمن برنامج نساء الحكمة (WOW) بحضور قوي من قياديات وموظفات البنك، وهدفت إلى دعم المرأة على الصعيدين المهني والشخصي.

وقد عُقدت جلسة قيادية بعنوان “القوة الراقية ” في مركز تدريب بنك الخليج في برج كريستال، وأدارت الجلسة دينا الوهيب، المتخصصة في علم النفس التنظيمي ومدربة تنفيذية ومؤسسة شركتي DEEP للاستشارات وSpeakUp الكويت.

ركزت الجلسة على أهمية تحقيق التوازن بين الحزم والدفء في القيادة النسائية، من خلال استكشاف العوامل النفسية والفسيولوجية التي تؤثر على سلوكيات القيادة. وتناولت الجلسة محاور رئيسية مثل الضغوط الفريدة التي تواجهها المرأة في بيئة العمل، وتأثير الصحة النفسية على أسلوب القيادة، بالإضافة إلى أدوات عملية لتعزيز الثقة والحضور القيادي.

كما شهد البرنامج جلسة تفاعلية بعنوان “عبّري عن علامتك الشخصية” قدمتها المدربة والاستشارية المعروفة رحاب الطواري، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الموظفات في المراحل المبكرة من مسيرتهن المهنية من مختلف الإدارات. وركزت الجلسة على أهمية بناء العلامة الشخصية في بيئة العمل، وشجعت المشاركات على امتلاك روايتهن الشخصية، والتواصل بثقة، ومواءمة القيم الشخصية مع الأهداف المهنية.

صورة جماعية للحضور

بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك الخليج مبادرة جديدة للعافية تحت اسم “Her Balance” مخصصة للموظفات، تهدف إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة من خلال جلسات منتظمة لرياضة الـ Pilates Reformer وتمارين الـ Barre. وتدعم هذه المبادرة صحة الموظفات الجسدية والنفسية. إذ وفرت المبادرة فرصة ممتازة للموظفات للتواصل خارج نطاق العمل، مما يعزز روح الفريق، والشمولية، والإيجابية داخل بيئة العمل.

وفي تعليقه عن هذه الجلسات، قال مساعد المدير العام – إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج السيد/ حامد التميمي: “نؤمن بأن ثقافة العمل المزدهرة هي التي يشعر فيها الموظفون بأنهم مرئيون، ومدعومون، وملهمون. ومن خلال برنامج نساء الحكمة (WOW)، نُنشئ مساحات مدروسة للحوار، والتطوير، والتواصل، مما يمكن المرأة في جميع مراحل حياتها المهنية من النمو والقيادة والمساهمة بشكل فاعل في تشكيل ثقافتنا وتطوير أعمالنا”.

وأضاف قائلاً: “تعكس هذه المبادرات التزام بنك الخليج الاستراتيجي الواضح بدعم المواهب النسائية وخلق بيئة عمل صحية ومحفزة تعزز الإنتاجية والرضا الوظيفي. كما تتماشى مع جهود البنك الأوسع لتعزيز التنوع والشمول وبناء ثقافة مؤسسية متوازنة ومستدامة”.

الجدير بالذكر أن برنامج “نساء الحكمة” (WOW) الذي أُطلق عام 2017، يُعد من المبادرات الداخلية الرائدة في بنك الخليج، ويهدف إلى تمكين المرأة داخل البنك والمجتمع الأوسع. ويعزز البرنامج نمو المسار المهني والطموحات القيادية للنساء من خلال لقاءات شهرية تناقش موضوعات تتعلق بالتوازن بين الحياة والعمل والتطوير المهني.