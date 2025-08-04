الصحة: المختبر الوطني لشلل الأطفال يحصل على نسبة 100% باختبار الكفاءة الدولي

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين حصول المختبر الوطني لشلل الأطفال في قسم مختبرات الصحة العامة التابع لإدارة الصحة العامة على نسبة 100 في المئة في اختبار تقييم الكفاءة الفنية الدولي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير إدارة الصحة العامة بالوزارة الدكتور فهد الغملاس في تصريح صحفي إن هذا الاختبار يعد أحد أهم المؤشرات العالمية لقياس كفاءة ودقة المختبرات المرجعية في تشخيص فيروس شلل الأطفال باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية (PCR).

وأضاف الغملاس أن هذا التقييم يعكس الأداء المتميز الذي يقدمه المختبر الوطني لشلل الأطفال والالتزام الصارم بتطبيق معايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليا.

وبين أن المختبر يعمل ضمن شبكة عالمية تنسقها منظمة الصحة العالمية ويعنى برصد ومتابعة حالات شلل الأطفال والتحقق من خلو الدول من الفيروس كما يضطلع بدور محوري في دعم الحملات الوطنية والإقليمية للقضاء على المرض.

وأوضح أن تكرار حصول المختبر على العلامة الكاملة من (الصحة العالمية) ليس مجرد إنجاز فني بل شهادة دولية على التزام الوزارة ممثلة بإدارة الصحة العامة بنهج الجودة المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات المخبرية في مجال الرصد والتحليل.

بدورها أشادت رئيس قسم مختبرات الصحة العامة الدكتورة سارة القبندي في تصريح مماثل بالنتائج المتقدمة التي حققها المختبر مشيرة إلى أن المختبر الوطني لشلل الأطفال يتمتع بكوادر مؤهلة وأجهزة حديثة تمكنه من أداء مهامه بكفاءة عالية.