الداخلية: ضبط عصابة آسيوية امتهنت سرقة حسابات مصرفية عبر “السحب من دون بطاقة”

الموقوفين

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط تشكيل عصابي آسيوي امتهن سرقة أموال المواطنين والمقيمين باستخدام أسلوب إجرامي جديد وفريد من نوعه، عبر استغلال خاصية «السحب بدون بطاقة» من أجهزة السحب الآلي.

وقد أخطأت جهود البحث والتحري المكثف عن كشف هوية المتهم الرئيسي خلال أقل من 24 ساعة، ويدعى ام دي راجو ام دي بينتوميا» البنغالي الجنسية – الكفيل شركة مجموعة الجزيرة العالمية للتجارة العامة، وذلك بعد مطابقة صور القائم بالسكن السحب مع قاعدة بيانات البصمة البيومترية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ما مكن رجال المباحث من تحديد موقعه وضبطه في منطقة جليب الشيوخ، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 5000 د.ك) تقريبا بالإضافة إلى شرائح اتصالات وبطاقات بنكية وإيصالات من محلات صرافة كان يضيءزم من اقتراح تحويل الأموال إلى خارج البلاد

وباستكمال التحريات، تم الكشف عن وجود تشكيل عصابي عابر للحدود ضد دولة الكويت، وتبين أن المتهم المضبوط كان يتعاون مع شخصين آخرين من الجنسية الباكستانية، يعملان في شركة ميريزا للتجارة العامة لبيع الملابس الجاهزة)، حيث استغلت تلك الشركة كواجهة لنشاط «الحوالة البديلة» بغرض تمويه وإخفاء الأموال المتحصلة من الجريمة خارج القنوات المالية الرسمية بعد أن تم ايقاف شركتهم السابقة من قبل الجهات المختصة التي كانت تزاول مهنة تبديل العملات، ومن يقترح ممارسة نشاط الحوالة البديلة غير مرخص.

وقد تم ضبط المتهمين في منطقة خيطان والأدوات المستخدمة في عملية التحويل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تم تحديد موقع العصابة الدولية في دولة باكستان، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن .