الأمين العام للجامعة العربية يشيد بمواقف فيتنام الداعمة للقضية الفلسطينية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال لقاء بالرئيس الفيتنامي ليونغ كيونغ

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين بمواقف فيتنام الداعمة للقضية الفلسطينية وتأييدها لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وذكر مكتب الامين العام في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط بالرئيس الفيتنامي ليونغ كيونغ خلال زيارته مقر جامعة الدول العربية حيث ألقى كلمة أمام المندوبين الدائمين للدول الاعضاء في الجامعة.

وأعرب أبوالغيط عن تقدير الجامعة العربية لدعم فيتنام المستمر لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى تأييدها حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ورحب أبو الغيط بالرئيس الفيتنامي والوفد المرافق له مؤكدا أهمية تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة مثل التجارة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والثقافة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2023.

ونقل البيان عن الرئيس الفيتنامي تأكيده على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الدول العربية بهدف تحقيق الازدهار والتنمية المشتركة وتطلعها لشراكة متينة في جميع المجالات.

وكان الرئيس الفيتنامي ألقى كلمة في مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين استعرض من خلالها التجربة التنموية والاقتصادية لبلاده ورؤيتها المستقبلية للعلاقات مع العالم العربي.