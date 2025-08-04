بنك برقان يطلق حملة “رحلة مجانية إلى المطار” لعملائه Elite

نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان محمد الياسين

في إطار سعيه الدائم للارتقاء بتجربة عملائه المصرفية، أطلق بنك برقان حملته الصيفية الجديدة التي تشمل خدمة توصيل مجانية بسيارة خاصة من أو إلى مطار الكويت الدولي لحاملي بطاقة Visa Signature. وتأتي حملة “رحلة مجانية من أو إلى المطار” كجزء من برنامج الولاء المستمر الذي يقدّمه البنك على مدار العام لعملائه من فئة Elite ، بهدف توفير خدمات متميزة تتماشى مع أسلوب حياتهم الراقي، وتشمل مزايا مصرفية يومية وتجارب حصرية تثري تجربتهم.

وفي تعليقه على العرض، قال السيد/ محمد الياسين، نائب مدير عام – الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يُعدّ فصل الصيف موسماً للسفر واللقاءات العائلية وصناعة الذكريات الجديدة، ونحن في بنك برقان نحرص على أن تبدأ هذه التجارب بأعلى درجات الراحة. من خلال هذا العرض، نتيح لعملائنا Elite خدمة التوصيل المجاني من أو إلى المطار بسيارة خاصة، في خطوة تعكس مستوى العناية الشخصية والتجربة المصرفية الراقية التي يقدّمها البنك لعملائه المميزين”.

وأشار الياسين إلى أن الراحة والسهولة والتميز تظل من الركائز الأساسية في تجربة عملاء Elite لدى بنك برقان، موضحاً: “نعمل باستمرار على ابتكار وتطوير خدماتنا ومزايا بما يتماشى مع احتياجات وتطلعات هذه الفئة المميزة من عملائنا. نحن لا نوفر لهم حلولاً مالية متقدّمة فحسب، بل نحرص أيضاً على توفير مزايا لأسلوب حياة راقٍ تعكس أولوياتهم وتتماشى مع نمط حياتهم.”

يتوفر هذا العرض الحصري حتى 31 أغسطس، ويغطي رحلة واحدة فقط، سواء من أو إلى مطار الكويت الدولي. ويمكن لعملاء Elite الاستفادة من هذه الخدمة عبر التواصل مع خدمة الكونسيرج الخاصة على الرقم+965 22969960 .