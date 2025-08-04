إقلاع طائرة كويتية محملة بـ10 أطنان من المواد الإغاثية والإيوائية لدعم الأشقاء في السودان

جانب من عملية نقل المساعدات الإغاثية إلى الطائرة

أقلعت صباح اليوم الاثنين طائرة إغاثية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والإيوائية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان.

وتأتي هذه الرحلة استكمالا لحملة (الكويت بجانبكم) وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتعاون بين وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن دولة الكويت وبتوجيهات سامية تواصل مساعيها الإنسانية لدعم الأشقاء السودانيين نظرا إلى ما يمرون به من أوضاع إنسانية صعبة انطلاقا من مواقفها الثابتة في نصرة القضايا الإنسانية وتعزيز التضامن العربي.

وقال المغامس إن هذه الجهود تأتي كذلك ضمن الرؤى الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء والإسهام في سد احتياجاتهم الأساسية بما يجسد التزام الكويت الإنساني تجاه الشعوب المتضررة من الأزمات.

ولفت إلى التنسيق بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظيرتها في السودان لبحث أهم المواد والمستلزمات التي تحتاجها الأسر السودانية لا سيما الفئات الأكثر احتياجا هناك.

وبين أن هذه الطائرة تأتي استكمالا لطائرة أقلعت يوم الاثنين الماضي بإجمالي حمولة بلغ 40 طنا من المواد الاغاثية والإيوائية وملابس ووسائل النقل ضمن حملة إغاثية متكاملة تهدف إلى دعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الحرجة.