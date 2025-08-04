وزارة الصحة: السيطرة على حريق محدود في إحدى غرف الكهرباء بمبنى تابع لمستشفى الجهراء

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السيطرة على حريق محدود اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في إحدى غرف الكهرباء بمبنى تابع لمستشفى الجهراء دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن منظومة السلامة أسهمت في تشغيل رشاشات الإطفاء تلقائيا وتم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة وإجلاء عدد من المرضى في المواقع المجاورة كإجراء احترازي.

وأشارت إلى حضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الصحة بالإنابة عبدالرحمن المطيري إلى موقع الحدث ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المطيري لمتابعة الموقف ميدانيا.

وثمنت الوزارة سرعة استجابة قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية والطواقم الصحية وكل الجهات التي أسهمت في التعامل الفوري والمهني مع الحادث وفقا لبروتوكولات وخطط السلامة المعتمدة.

وأشارت إلى أنه في حال وجود أي مستجدات تتعلق بسير تقديم الخدمة فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة.