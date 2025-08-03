باكستان: مقتل 299 شخصا بينهم 140 طفلا بسبب الفيضانات

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد مصرع ما لا يقل عن 299 شخصا بينهم 140 طفلا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت البلاد منذ 26 يونيو الماضي بفعل الأمطار الموسمية الغزيرة.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان أن 715 شخصا أصيبوا جراء الفيضانات إضافة إلى تضرر 1676 منزلا بينها 562 تدمرت بالكامل كما تسببت الأمطار في نفوق 428 رأسا من الماشية. ولفتت إلى إجلاء 2880 شخصا من المناطق المتضررة من الفيضانات مع استمرار أنشطة الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار مصحوبة برياح رعدية في المناطق العليا والوسطى من البلاد خلال الأسبوع المقبل.

وحثت إدارة الأرصاد الجوية سلطات إدارة الكوارث الإقليمية وإدارات المناطق على اتخاذ تدابير وقائية ضد الفيضانات المحتملة.