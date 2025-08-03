“الصحة” تطلق دورة تدريبية لتأهيل ممرضات الولادة بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية

المشاركات في الدورة

أطلقت وزارة الصحة دورة تدريبية لتطوير وتأهيل ممرضات قسم النساء والولادة بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية في سلطنة عمان بمشاركة 30 ممرضة من مختلف مستشفيات الكويت وذلك في مستشفى الولادة الجديد وتستمر لمدة أسبوعين.

وقالت مديرة إدارة الخدمات التمريضية الدكتورة إيمان العوضي في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الدورة تأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وضمن الخطة التدريبية تشمل ثلاث دورات تخصصية للهيئة التمريضية.

وأشارت إلى أن الدورة تشمل محاضرات نظرية وتدريبات عملية باستخدام مختبر المحاكاة وتهدف إلى تزويد الممرضات بالمعرفة النظرية والمهارات العملية اللازمة لتقديم رعاية آمنة وشاملة للنساء خلال مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة.

وأضافت أن هذه الدورة تعد الرابعة التي يتم تنظيمها خلال عام 2025 بالتعاون مع كلية عمان للعلوم الصحية إذ سبق تنفيذ ثلاث دورات تخصصية في مجالات رعاية الخدج وحديثي الولادة وتمريض الحوادث والطوارئ وإعداد وتأهيل ممرضي التعليم والتدريب في المستشفيات.