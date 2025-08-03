مركز العجيري: أغسطس الحالي سيشهد سلسلة من الظواهر الفلكية تشاهد في سماء البلاد

مركز العجيري العلمي

قال مركز العجيري العلمي إن شهر أغسطس الحالي سيشهد سلسلة من الظواهر الفلكية بدءا من اليوم السادس من الشهر إذ ستشهد سماء البلاد اقتران كوكب زحل بكوكب نبتون.

وأضاف المركز في بيان صحفي اليوم الأحد أن الكوكبين (زحل ونبتون) يتشاركان المطلع نفسه حيث يمر زحل 08ر1 درجات جنوب نبتون وسيكونان مرئيان في سماء الكويت صباحا أو مساء عندما يصلان إلى ارتفاع 21 درجة فوق الأفق الشرقي.

وأشار إلى أن قمر شهر أغسطس سيكون في اليوم التاسع ويطلق عليه قمر سمكة (الحفش) وذلك نسبة لسهولة اصطيادها من البحيرات الكبرى في هذا الوقت من السنة فيما ستشهد سماء البلاد في الـ12 من أغسطس اقترانا لكوكب الزهرة بالمشتري إذ يقترن كوكب المشتري والزهرة من بعضها البعض.

وبين أنه يفصل بين الكوكبين اللامعين في السماء أقل من درجة واحدة لافتا إلى أنه خلال ذات اليوم ستبدأ زخات شهب البرشاويات والتي تستمر كذلك في اليوم الـ13 من الشهر ذاته.

وأفاد بأنه عادة ما تعد شهب البرشاويات من أكثر الزخات نشاطا وتألقا على مدار العام لكنها ستتزامن مع ظهور قمر (الأحدب الساطع) مما سيقلل من إجمالي عدد الشهب التي يمكن رؤيتها.

وذكر أن كوكب عطارد سيكون في أطول استطالة له غربا في يوم الـ19 من أغسطس وسيظهر في أبعد مسافة عن الشمس في سماء الصباح وقد يكون أنسب وقت لرصده.

وفي يوم الـ21 من أغسطس أشار المركز إلى أن سماء البلاد ستشهد اقترانا لكوكب عطارد بالقمر إذ يشرق عطارد في سماء الصباح بجوار هلال القمر المتضائل الرقيق يليه في يوم الـ23 من الشهر ظهور قمر أغسطس الجديد وسيكون عندما تكون الشمس والقمر في محاذاة حيث تكون الشمس والأرض على جانبين متقابلين من القمر.

أما في ختام شهر أغسطس وتحديدا يوم الـ26 فقد أوضح أن السماء ستشهد حالة اقتران للقمر بكوكب المريخ إذ يقترب القمر والمريخ بحيث يمران على بعد 2ر27 درجة من بعضهما البعض ويكون عمر القمر 3 أيام مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب رصدهما في مدينة الكويت إذا لم يظهرا لأعلى من 14 درجة فوق الأفق.