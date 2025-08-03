الداخلية: متابعة إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية

وزارة الداخلية

في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الحصول على المزايا الممنوحة ضمن معاملة كويتية.

وإلحاقًا للبيان الأول وما يضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنصح وزارة الداخلية بضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة، وتوضح إلى أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا.

علمًا بأن تعديل الأوضاع لا يمنع من النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية، حيث أن آخر موعد لتعديل الأوضاع واستقرار الجدية هو تاريخ 2025/8/31.

وستعلن وزارة الداخلية قريبًا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تسهيلًا على المستفيدين من المزايا المقررة.