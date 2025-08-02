وزيرة المالية: الثاني من أغسطس سيظل ملحمة وطنية خالدة في وجدان أبناء الكويت

وزيرة المالية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان سالم الفصام

قالت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم السبت إن الثاني من أغسطس سيظل ذكرى ملحمة وطنية خالدة في وجدان أبناء الكويت يستذكر فيها الجميع ما سطره الشهداء والمقاومة الكويتية من بطولات عظيمة دفاعا عن أرض الوطن مجسدين أسمى معاني التضحية والإخلاص والولاء.

وقالت الفصام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ذكرى ال35 للغزو العراقي إن الشعب الكويتي قدم خلال تلك الملحمة أروع صور التلاحم والتضامن الوطني فحول الألم إلى عزيمة والفقد إلى دافع نحو التمسك بالوطن والدفاع عن سيادته وهويته بكل شرف وإيمان.

وأكدت أن هذه الذكرى الأليمة ال35 التي نحييها هذا العام تحمل في طياتها دروسا عظيمة في حب الوطن والتمسك بثوابته وهي دعوة متجددة لاستذكار مواقف الشهداء والمقاومين والأسرى بكل وفاء وتجديد للعهد للسير على نهجهم في حماية الوطن وصون عزته وكرامته.

ودعت الفصام الله أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.