وزير التعليم العالي: التعليم هو حصن الوطن وخط دفاعه الأول وركيزة وحدته

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم السبت أن التعليم هو حصن الوطن وخط دفاعه الأول وركيزة وحدته وان الدفاع عن الوطن لا يكون بالسلاح فحسب بل بالعلم والمعرفة والعمل المخلص.

وقال الوزير الجلال في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى ال35 للغزو العراقي لدولة الكويت التي تصادف الثاني من أغسطس إن “الكويت تستذكر اليوم وبكل فخر واعتزاز تضحيات أبنائها وشهدائها الأبرار وصمود شعبها الوفي والتفافه حول قيادته الحكيمة في ملحمة وطنية خالدة مثلت أسمى معاني الولاء لتراب الوطن”.

وأضاف أن “هذه المحنة قد قدمت درسا خالدا في الصبر والثبات والوفاء وكانت رمزا لوحدة وطنية لا تنسى وتكاتفا استثار ضمير العالم بأسره”.

وأوضح أن مسؤولية الوزارة اليوم من خلال مؤسساتها التعليمية هي غرس القيم الوطنية في نفوس أبناء الوطن ليكونوا حماة له بسلاح الفكر وعزيمة البناء والعطاء ماضين قدما برؤية وطنية طموحة تستثمر في طاقات الشباب وتؤمن بقدرتهم على بناء مستقبل مشرق تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.