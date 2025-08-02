وزير الدفاع: ذكرى الغزو الغاشم ستظل محطة فارقة في تاريخ الكويت وشاهدا على تضحيات أبنائها الأوفياء

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح

أكد وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح اليوم السبت أن ذكرى الغزو ستظل محطة فارقة في تاريخ الكويت وشاهدا على تضحيات أبنائها الأوفياء وصمودهم خلف قيادتهم الشرعية دفاعا عن الوطن وسيادته.

وقال وزير الدفاع في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى ال35 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف الثاني من أغسطس إن “صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر جسدا صلابة الوحدة الوطنية” مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للكويت سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأشار إلى الدور البارز للقيادة السياسية في العمل على تحرير البلاد من براثن الاحتلال والتلاحم بين القيادة والشعب وتضحيات الشهداء الأبرار وصمود الشعب الكويتي مبينا أن مساهمة الدول الشقيقة والصديقة كانت الركيزة الأساسية في مواجهة العدوان الغادر وتحرير دولة الكويت.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل اليوم رفع جاهزيتها وتطوير قدراتها التزاما بحماية الكويت وصون أمنها واستقرارها ووفاء لتضحيات شهدائها الأبرار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.