وزير الإعلام: الكويتيون سطروا صفحات خالدة في سجل البطولة والشرف دفاعا عن الوطن في وجه الغزو العراقي الغاشم

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم السبت إن الشعب الكويتي سطر صفحات خالدة في سجل البطولة والشرف دفاعا عن الوطن وكرامته في وجه الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

وأضاف الوزير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى ال35 للغزو العراقي التي تصادف الثاني من أغسطس “نستذكر اليوم بكل فخر وإجلال تضحيات الشعب الكويتي وخاصة شهداءنا الأبرار الذين سطروا ملاحم بطولية خالدة بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن”.

وأوضح أن هذه الذكرى تعد محطة وطنية مهمة نستحضر فيها تلاحم الشعب الكويتي الأصيل الذي أثبت في أحلك الظروف قوته وتماسكه ووحدته خلف القيادة الحكيمة وكان مثالا للصمود والثبات والوفاء لتراب الوطن.

وذكر أن دولة الكويت تؤكد اليوم بعد مرور 35 عاما مضيها بثبات على درب التنمية والبناء مستلهمة من تضحيات أبنائها دروس العزة والكرامة ومتمسكة بثوابتها الوطنية والإنسانية في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله.

وشدد الوزير المطيري على ضرورة ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة وتوثيق التاريخ الكويتي بكل مصداقية ليظل حاضرا في وجدان كل مواطن ومواطنة ولتبقى هذه الذكرى شاهدا على بسالة الشعب الكويتي وحبه وإخلاصه لوطنه.

كما شدد على ضرورة غرس روح الانتماء والولاء لدى الشباب الكويتي وتعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل الوطن فهم الثروة الحقيقية ودرع الكويت الحصين في مواجهة التحديات وصون المكتسبات.

وسأل الوزير المطيري الله سبحانه وتعالى الرحمة والرضوان لشهدائنا الأبرار وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ويعلي رايته بين الأمم.