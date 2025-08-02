وزير التربية: ذكرى الغزو محطة وطنية نستحضر فيها تلاحم الكويتيين ووحدتهم

وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي

قال وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم السبت إن الذكرى ال35 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 تمثل محطة وطنية نستحضر من خلالها واحدة من أشد المحن التي عصفت بالوطن لكنها في الوقت ذاته أظهرت تلاحم الشعب الكويتي ووحدته خلف قيادته دفاعا عن الأرض والكرامة حتى استعيدت السيادة وعاد الحق لأهله.

وأضاف الطبطبائي في تصريح نقلته الوزارة أن الحروب تترك آثارا عميقة تطال مختلف مناحي الحياة ويعد الغزو العراقي الغاشم للكويت مثالا واضحا على ذلك إذ انعكست تداعياته مباشرة على العملية التعليمية فتوقفت المدارس وتعطلت المسيرة التربوية وحرم الطلبة والمعلمين من حقهم الأساسي في التعليم.

وأوضح الطبطبائي أن تلك التجربة المريرة علمتنا أن فقدان الوطن لا يعوض وأن غياب التعليم يعد من أقسى تبعات الأزمات فالوطن والتعليم معا يشكلان أساس الكرامة الإنسانية وركيزة بناء مستقبل مستقر ومزدهر مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما الأساس الذي يبنى عليه تعليم مستدام ومجتمع ناهض.

وأكد الطبطبائي بهذه المناسبة أن وزارة التربية تؤمن بأن دورها لا يقتصر على تقديم المناهج بل يتعدى ذلك إلى مشروع وطني متكامل يعنى بتشكيل وعي الأجيال وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم مؤكدا أن ترسيخ الهوية الوطنية والاعتزاز بها يمثلان محورا ثابتا في المنظومة التربوية بما يصون أمن الكويت واستقرارها.

ولفت إلى أن الكويت بقيادتها الحكيمة تولي التعليم أولوية قصوى إذ تواصل وزارة التربية جهودها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تعزز فرص التعلم وترتقي بالعملية التعليمية في جميع مراحله وذلك إدراكا بأهمية هذا الحق ومسؤولية الحفاظ عليه وتطويره.

ودعا الطبطبائي المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت الأبرار بواسع رحمته وأن يحفظ الكويت من كل سوء وأن تبقى راية العلم والمعرفة مرفوعة على أرض الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله.