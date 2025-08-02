“إنفست جي بي” تحتفي بالمتدربين الشباب في يوم المتدرب

هاني العوضي الرئيس التنفيذي لشركة إنفست جي بي وضاري البدر مدير عام الشؤون المؤسسية في بنك الخليج في صورة جماعية مع فريق العمل والمتدربي

احتفت شركة الخليج كابيتال للاستثمار “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، بالمشاركين في برنامجها التدريبي المهني في يوم المتدرب، وهي مناسبة عالمية تحتفي بمساهمات المتدربين. وجددت الشركة من خلال هذه المناسبة التزامها المستمر بتمكين الشباب الكويتي، وتنمية وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وبناء قوة عاملة قوية وقادرة على مواجهة تحديات سوق العمل.

وخلال فعالية يوم المتدرب والتي أُقيمت في مقر إنفست جي بي الرئيسي في برج الحمراء للأعمال، شارك المتدربون في عدد من الأنشطة، من بينها جلسات تواصل وتعارف مع قيادات شركة إنفست جي بي وبنك الخليج، وفريق الإدارة العليا في الشركة، تمكنوا خلالها من مشاركة آرائهم وعرض اقتراحاتهم، والحصول على نصائح مهنية من قبل موظفي إنفست جي بي وبنك الخليج.

وبهذه المناسبة، قالت نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في إنفست جي بي السيدة/ سارة المزيني، نؤمن في ” إنفست جي بي ” أن الاستثمار في العقول الشابة اليوم هو استثمار في مستقبل أقوى وأكثر ثباتا للكويت ونفتخر بدورنا البارز في توفير فرص تدريبية مميزة تمكن الجيل القادم وتربطهم بمسارات مهنية قيمة.”

وأضافت: منذ انطلاقه في عام 2023، استفاد أكثر من 50 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية والجامعات من برنامج التدريب في إنفست جي بي، حيث انضم 8% من المشاركين إلى الشركة بعد انتهاء البرنامج.

لقطة للمتدربين

وقد أثبت البرنامج فعاليته كمنصة موثوقة لاستقطاب المواهب، وأصبح أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة لدعم الشباب والتعليم. وقد شمل البرنامج طلاباً من أكثر من 20 جامعة محلية ودولية، بما في ذلك جامعة الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الكويت، وكلية بابسون، وجامعة بنتلي، وجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس (UCLA) وكلية كينغز في لندن.

وتابعت: ضمن النسخة الثالثة من برنامج التدريب لعام 2025، تم اختيار 33 متدربا تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاما، بنسبة 48% إناث و52% ذكور. وقد وفر البرنامج تدريبا عمليا مباشرا وتجربة ميدانية وفرصاً لاكتساب المهارات المهنية والشخصية التي تؤهلهم للاندماج بكل بثقة في سوق العمل المتغير.

وأشارت إلى أن “إنفست جي بي ” تتمتع بثقافة مؤسسية قائمة على الشمولية والتطوير الوطني والاستثمار في رأس المال البشري سواء بين الموظفين أو المتدربين، حيث تمثل النساء 43% من الموظفين، فيما تصل نسبة الكوادر الوطنية “التكويت” 70 % من إجمالي فريق العمل.

وأكدت التزام” إنفست جي بي” بتعزيز دورها الرائد في القطاع الخاص في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال برامج التدريب والمبادرات المؤسسية الأخرى، تواصل الشركة دعم النمو المستدام للاقتصاد الكويتي عبر تمكين الجيل القادم من المهنيين.

واختتمت المزيني تصريحاتها بالقول: “في إنفست جي بي، لا نبني مجرد بيئة عمل، بل نؤسس مجتمعا مهنيا متكاملا. ثقافتنا تستند إلى التطور المستمر، والهدف المشترك، وكل ذلك يساهم بشكل مباشر في تميزنا كشركة رائدة”.