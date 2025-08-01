وزير العدل: التلاحم الوطني بين الشعب وقيادته إبان الغزو الغاشم سطر أنبل صور الصمود والثبات على الحق

وزير العدل ناصر السميط

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الجمعة أن التلاحم الوطني العظيم بين الشعب الكويتي وقيادته الشرعية إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت “سطر إحدى أنبل صور الصمود والثبات على الحق”.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف غدا السبت “نستحضر بتقدير وإجلال تضحيات الشهداء وأبطال المقاومة ونستذكر ذلك التلاحم الوطني العظيم بين الشعب الكويتي وقيادته الشرعية والذي سطر إحدى أنبل صور الصمود والثبات على الحق”.

وأضاف “لقد أثبت الكويتيون في تلك اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن أن وحدة الصف والإيمان العميق بعدالة القضية كانا الدرع الحصينة للكويت وسر نهوضها من المحنة إلى المجد”.

ورفع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة “أكف الدعاء لشهدائنا الأبرار ونجدد العهد والولاء لقيادتنا السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يديم عليها نعمة الأمن والعز والاستقرار”.