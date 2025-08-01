محافظ الأحمدي: صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية إبان الغزو الغاشم تجسيد لوحدته الوطنية

محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الجابر الصباح

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة أن صمود وتضحيات الشعب الكويتي البطولية إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت تمثل نموذجا مشرفا للوحدة الوطنية وتجسد التلاحم الشعبي خلف القيادة السياسية الحكيمة.

وقال الشيخ حمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة الذكرى الـ35 للغزو العراقي الغاشم التي تصادف غدا السبت إن الشعب الكويتي جسد أروع صور الصمود والوفاء وقدم تضحيات جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن وشرعيته مستذكرا بكل فخر واعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين روت دماؤهم الزكية تراب الوطن الطاهر.

وأعرب عن بالغ الامتنان والتقدير للمواقف المشرفة التي سجلتها الدول الشقيقة والصديقة في دعم الكويت ومساندة قضيتها العادلة وتسخير جميع الإمكانات لتحرير أراضيها من براثن الاحتلال.

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الكويت بواسع رحمته وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.