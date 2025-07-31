جامعة الكويت: قبول 8228 طالبا وطالبة في الفصل الأول من العام الجامعي 2025 – 2026

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت اليوم الخميس قبول 8228 طالبا وطالبة من الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول وذلك للالتحاق بكلياتها في الفصل الأول من العام الجامعي (2025 – 2026).

وقال القائم بأعمال القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور فاضل عباس في تصريح صحفي إنه تم قبول جميع الطلبة الذين اختاروا جميع الرغبات المستوفين لشروط القبول فيها ضمن طلب الالتحاق وذلك خلال فترة التقديم.

وأوضح عزيز أن عدد المقبولين المشار إليه “لا يتضمن الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية وجامعة عبد الله السالم الذين فضلوا الاستمرار في بعثاتهم الدراسية بدلا من جامعة الكويت وكذلك الذين اختاروا عددا من الرغبات لا يتفق معها معدلهم المكافئ أو نسبتهم الثانوية والحدود الدنيا التي انتهت إليها عملية القبول” مشيرا إلى إمكانية تقديمهم لطلب التحاق جديد في الفصل الجامعي الثاني في الموعد الذي ستعلنه عمادة القبول والتسجيل لاحقا إذ إنه “وفقا لقرار مجلس الجامعة لا يسمح بإجراء أي تعديل على التخصصات المحددة في طلب الالتحاق بعد انتهاء فترة استلام الطلبات”.

وذكر أنه “حرصا على أن تكون أسس قبول الطلبة واضحة للجميع فقد تقرر نشر المعدلات المكافئة الدنيا للقبول في كافة التخصصات والكليات إذ يمكن للطالب معرفة تخصص قبوله من خلال الدخول على طلب التحاقه أو من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)”.

وأفاد بأن التنافس على مقاعد جميع الكليات كان وفق المعدل المكافئ أو نسبة الثانوية من دون تمييز بين الذكور والإناث المتقدمين إلى الجامعة علما بأن المعدل المكافئ يحتسب بناء على نتائج اختبارات القدرات الأكاديمية المطلوبة لكل كلية والتي يؤديها كل طالب قبل التحاقه بالجامعة إضافة إلى نسبته في الشهادة الثانوية.

وبشأن الطلبة الكويتيين خريجي النظام الموحد والمعهد الديني المتقدمين على شبكة الإنترنت أوبطلبات التحاق في صالة القبول والتسجيل فيتعين عليهم سداد 10 دنانير كويتية (نحو 6ر32 دولار أمريكي) عن طريق نظام الدفع (كي نت) بعد إعلان نتائج القبول ليتم اعتماد القبول وذلك عبر نظام القبول الإلكتروني “علما بأنه غير مطلوب منهم المراجعة وتسليم المستندات في صالة القبول والتسجيل”.

وأضاف عزيز أنه “فيما يتعلق بالطلبة الكويتيين خريجي الثانوية الأمريكية والإنجليزية فيتعين عليهم مراجعة صالة القبول والتسجيل لتسليم مستنداتهم واعتماد قبولهم وذلك خلال الفترة ما بين 4 و 7 اغسطس المقبل من خلال مواعيد يتم تحديدها بواسطة رسائل نصية”.

واستطرد قائلا “على طلبة المدارس الثانوية الإنجليزية المتوقع تخرجهم من الكويتيين الذين قدموا طلبات الالتحاق إلكترونيا خلال المواعيد المحددة تقديم نتائجهم النهائية إلى عمادة القبول والتسجيل خلال يومي عمل من تاريخ إعلان نتائجهم إذ سيتم قبولهم وفقا للحدود الدنيا المعلنة للكليات والتخصصات” مؤكدا أن “فرصة هؤلاء الطلبة في القبول متساوية مع زملائهم الذين استكملوا أوراقهم خلال فترة استلام طلبات الالتحاق”.

وقال إن عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت حددت الفترة ما بين 10 و 12 أغسطس المقبل لتسجيل الطلبة المستجدين في المقررات الدراسية وسيتم تخصيص موعد تسجيل لكل طالب يرسل له عبر رسالة نصية هاتفية مبينا أنه “يمكن للطلبة المستجدين معرفة مواعيد تسجيلهم من خلال الموقع الإلكتروني https://portal.ku.edu.kw/sis”.

وثمن عزيز جهود ومتابعة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال ومدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم ودعمهما المستمر في إنجاح عملية القبول مشيدا بجهود جميع العاملين في الجامعة خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق وحتى إعلان النتائج.

وتقدم بـ”أطيب التهاني” للطلبة المستجدين وذويهم بمناسبة قبولهم في جامعة الكويت متمنيا لهم “المزيد من النجاح والتفوق” في حياتهم الجامعية.