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دولة الكويت ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين

وزارة الخارجية
الكويت مميز
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أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء جمهورية مالطا روبيرت أبيلا عن عزم بلديهما الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن دولة الكويت تشيد بهذه الخطوات التي من شأنها الإسهام في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدة ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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