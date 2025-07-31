“زين” الراعي الرسمي لبطولة BPC TOUR للبادل في ماربيا 

فهد الرياحي ووليد الخشتي يُكرّمان الفائزين بالبطولة

أعلنت زين الكويت عن كونها الراعي الرسمي لبطولة BPC TOUR 4 لرياضة البادل للعام الثالث على التوالي التي أُقيمت بمدينة ماربيا في قلب إسبانيا، وشهدت مشاركة أكثر من 30 فريقاً من مختلف دول الخليج، لتُجسّد واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية التي تجمع الكويتيين والخليجيين في الخارج.

وشهدت البطولة، التي تدعمها زين ضمن استراتيجيتها لدعم المواهب الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حضور رئيس المكتب القنصلي في مدينة ملقا فهد الرياحي، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، اللذين شاركا في تتويج أبطال البطولة لهذا العام بدر السعيد ومحمد الفهد.

وتعكس رعاية زين المُتواصلة لهذا الحدث الرياضي المتميّز التزامها بدعم الرياضات الصاعدة مثل البادل، والتي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة بين فئة الشباب في الكويت والمنطقة، وتحرص زين على أن تكون جزءاً من المبادرات التي تُمكّن الرياضيين من استعراض مواهبهم، وتمنحهم الفرصة للتألق في الساحات الدولية.

وتأتي هذه الرعاية استمراراً لدعم زين المتواصل لرياضة البادل، والتي باتت من أكثر الرياضات رواجاً بين فئة الشباب في الكويت والمنطقة، حيث حرصت الشركة خلال السنوات الماضية على دعم بطولات محلية وإقليمية كبرى، وتنظيم فعاليات داخلية لموظفيها بهدف ترسيخ ثقافة النشاط البدني والتشجيع على أسلوب حياة صحي، وتُؤمن زين بأن رياضة البادل تُجسّد القيم التي تؤمن بها الشركة، مثل روح الفريق، والتنافس الإيجابي، والتواصل المجتمعي.

وتُعد بطولة BPC TOUR إحدى أبرز الفعاليات الصيفية التي تحتضنها مدينة ماربيا، وتستقطب سنوياً مشاركة واسعة من محبي رياضة البادل من دول الخليج، كما تُشكّل فرصة لتلاقي الجاليات الخليجية في أجواء رياضية تنافسية وممتعة.

وتفخر زين برعايتها لمثل هذه الفعاليات التي تُعزز من حضور الكويت الرياضي في المحافل الدولية، وتُترجم رؤيتها في أن الرياضة وسيلة فعّالة لتعزيز التقارب الثقافي، وروح الفريق، والانتماء المجتمعي بين الشباب.