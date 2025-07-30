سلطنة عمان ترحب بإعلان بريطانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

رحبت سلطنة عمان اليوم الاربعاء بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن السلطنة تجدد دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد بضرورة القيام بخطوات مماثلة لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمهيدا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة.

وكان ستارمر أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل ما لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا ستتخذ هذه الخطوة ما لم يتخذ الاحتلال الإسرائيلي خطوات جوهرية للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتلتزم بعدم ضم الضفة الغربية وبعملية سلام طويلة الأمد تفضي إلى حل الدولتين.