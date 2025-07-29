وزير النفط يؤكد خلال الاجتماع الوزاري الـ61 لأوبك+ دعم دولة الكويت لاستقرار السوق النفطية

وزير النفط طارق الرومي

أكد وزير النفط طارق الرومي دعم دولة الكويت لجهود استقرار السوق النفطية مضيفا أن قرارات تحالف (أوبك +) تتم وفق معطيات السوق.

جاء ذلك في بيان لوزارة النفط اليوم الثلاثاء عقب مشاركة الوزير الرومي في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMCC) في اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي ضمن (أوبك +) الذي عقد عبر الاتصال المرئي.

وأعرب الوزير الرومي عن تفاؤله حول أساسيات السوق النفطية موضحا أن جهود (أوبك +) تستهدف أمن الطاقة وتوازن السوق.

وأشار إلى أن الاجتماع عكس التزام الدول باتفاق إعلان التعاون بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق النفطية.

وشارك في الاجتماع وفد رسمي ضم محافظ دولة الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.