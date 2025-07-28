الداخلية: ضبط مواطن يقوم بتعدين العملات المشفرة داخل منزل مستأجر بـ”صباح الأحمد” السكنية

الموقوف

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين عن ضبط مواطن لقيامه بمزاولة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل منزل مستأجر في مدينة (صباح الأحمد) السكنية “وهو نشاط محظور قانونا لما يسببه من استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية والضغط على الشبكة العامة بما يؤثر على استقرارها”.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح الرامية إلى مواصلة جهود الرصد والمتابعة لضبط الأنشطة غير المرخصة.

وأضافت أن التحريات الميدانية بينت أن المتهم قام باستئجار منزل عائد لأحد الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم مؤخرا حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الموقع.

وأفادت (الداخلية) بأن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط المتهم وهو مواطن وقد اعترف في التحقيقات الأولية بإعادة تشغيل أجهزة التعدين قبل 15 يوما بعد أن كان قد أخفاها نتيجة الحملة الأمنية الأخيرة.

وأضافت أنه تم ضبط الأجهزة المستخدمة كما جرى مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأن استهلاك الطاقة غير المشروع لافتة إلى أنه جاري إحالة المتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.