الداخلية: ضبط 153 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية مكثفة في جميع محافظات البلاد

وزارة الداخلية

علنت وزارة الداخلية ضبط 153 مخالفا ومطلوبا في حملة أمنية نفذتها بجميع محافظات البلاد وذلك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صفحي اليوم الإثنين إن الحملة التي انطلقت فجر الخميس الماضي جاءت بإشراف مباشر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة الرامية إلى بسط الأمن وفرض هيبة القانون.

وأضافت أن الحملة تركزت في عدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية شملت مناطق حولي وميدان حولي والسالمية والجهراء وجليب الشيوخ.

وأكدت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مستمرة في جهودها لضبط المخالفين لقانوني الإقامة والعمل وأن المحاسبة ستشمل كلا من العامل وصاحب العمل ولن يتم التهاون مع أي مخالف للقانون.