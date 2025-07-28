برنامج “زين” الصيفي يواصل تمكين الشباب بتجارب مُلهمة ومهارات مُتجددة

تجارب تفاعلية تحاكي بيئات العمل الحقيقية

يواصل المشاركون في النسخة السادسة من برنامج زين الصيفي للشباب رحلتهم التدريبية الميدانية في عدد من مواقع العمل المتنوعة، حيث يستمر البرنامج في تزويدهم بالمهارات العملية والخبرات الواقعية التي تؤهلهم لسوق العمل، ضمن بيئة مهنية تحاكي واقع القطاع الخاص المتسارع.

وقد خاض الشباب مؤخراً تجربة إعلامية مُلهمة تعرفوا خلالها على استراتيجيات وتحديات الإعلام الحديث، وتعلّموا كيفية إيصال الرسائل بأسلوب إبداعي وفنّي، وذلك في جلسة خاصة استضافت المخرج يعرب بورحمة وصانع المحتوى الشاب أوس يعرب بورحمة، حيث شارك الضيفان المشاركين خبراتهما الملهمة في المجال الإعلامي وصناعة المحتوى.

وفي خطوةٍ هدفت إلى تعزيز الروابط وروح الفريق الواحد بين المشاركين، نظّمت زين فعاليات ترفيهية جانبية مثل سباق العربات الصغيرة (الكارتينغ) وبطولة الرماية، والتي كانت مليئة بالحماس والمنافسة الودية، وشكّلت فرصة مثالية لتعزيز الأجواء التفاعلية وتعميق الروابط فيما بين المشاركين.

ويخوض الطلبة حالياً تجارب تدريبية عملية في ثلاث مسارات رئيسية تشمل: فروع زين الرئيسية، والمؤسسات الإعلامية كويت نيوز وكويت تايمز، بالإضافة إلى المسار التشغيلي والتقني الجديد مع منصةV-Thru ، حيث يتوزع المشاركون على مجالات متعددة مثل خدمة العملاء، والمبيعات، والتسويق الرقمي، وصناعة المحتوى، واللوجستيات، والتقارير الصحافية.

يشارك في البرنامج 35 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات الجامعية، يعملون بنظام الدوام الجزئي في مواقعهم التدريبية ضمن برنامج مكثّف يهدف إلى صقل المهارات الشخصية والمهنية، وتطوير قدراتهم القيادية والعملية، ومنحهم الفرصة لخوض تجربة تدريبية تحاكي واقع بيئة العمل الرقمية المتسارعة في القطاع الخاص.

ويُعد برنامج زين الصيفي للشباب أحد أبرز المبادرات المجتمعية المستدامة التي تطلقها زين تحت مظلة “شبكة شباب زين” FUN ليستمر عاماً بعد عام في توفير فرص واقعية ومُلهمة لبناء جيل واعٍ ومؤهّل من الكفاءات الوطنية الشابة، حيث قام على مدار 6 مواسم ناجحة بتدريب أكثر من 220 طالباً وطالبة، ليساهم في تأهيل جيل مبدع لسوق العمل.