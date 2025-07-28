المجلس البلدي يوافق لشركة المطاحن بإضافة أنشطة في جميع منافذ البيع التابعة لها

امانة مجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بإضافة أنشطة بجميع منافذ البيع ضمن مواقع المخابز التابعة لها.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع بديل لشركة دواجن بمنطقة الصليبية الزراعية فيما رفض اقتراحا تحديد مواقع سكن متوسطة الكثافة في المنطقة الحضرية القائمة.

واعتمد (البلدي) العطلة الصيفية له والتي تبدأ من 10 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتخصيص مسار لخدمات المياه لتغذية مصنع الغاز المسال التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية بمنطقة (أم العيش) بالمياه العذبة.

ووافق المجلس على طلب وزارة الأشغال العامة بتخصيص موقع محطة ضخ ومسارين لصرف صحي لربط مناطق غرب وجنوب عبدالله المبارك الاسكانية بمحطة تنقية كبد.

كما وافق على مشروع القطعة التنظيمية الخاص بالقطعتين الرابعة والسابعة في منطقة (القبلة) فيما أحال الى الجهاز التنفيذي اقتراح اعتماد وتفعيل نظام المراجعة الالكترونية للمخططات الهندسية في البلدية.