فريق الغوص الكويتي ينتشل يختا غارقا زنته 30 طنا في ساحل السالمية

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تمكن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية من انتشال ورفع يخت غارق بطول 57 قدما وزنته 30 طنا مقابل ساحل (السالمية) بعد تعرضه للجنوح بسبب الرياح الشديدة.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن الفريق تلقى خبر غرق اليخت وبادر مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة لانتشاله نظرا لخطورة موقعه على الملاحة البحرية ووقف التلوث الناتج عن وجود كميات من الوقود والزيوت ومن أجل سلامة الجميع.

وأضاف أن الإدارة العامة لخفر السواحل سخرت كل إمكاناتها لإنجاح عملية الانتشال والتنسيق مع الجهات المشاركة.

وأوضح الفاضل أن فريق الغوص والجهات المشاركة معه استطاعوا انجاز العملية رغم الصعوبات كحرارة الجو العالية والرياح الشديدة التي صاحبتها أمواج عالية وكذلك الموقع الصخري لليخت قرب مدخل مرفأ (المارينا مول) والذي يعد خطورة للغواصين وصعوبة استخدام معدات الانتشال والسحب.

وناشد الفاضل رواد البحر إلى اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على ممتلكاتهم من قوارب ومعدات بحرية كونها تسبب تلوثا بحريا وتعرضهم لمخاطر كثيرة معربا عن شكره للجهات المشاركة بالعمل أبرزها الإدارة العامة لخفر السواحل والانقاذ البحري في قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت وإدارة (مارينا مول) والمتطوعين.

ودأب فريق الغوص الكويتي منذ تأسيسه 1986 على هذه الأعمال بشكل تطوعي خدمة للكويت وأهلها وللمحافظة على البيئة البحرية وسلامة الملاحة فيها.