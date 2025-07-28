إقلاع طائرة اغاثية كويتية إلى السودان محملة بـ40 طنا من المواد المتنوعة

الجهات الرسمية المشاركة في الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان ضمن حملة "الكويت بجانبكم"

أقلعت اليوم الإثنين طائرة اغاثية كويتية متجهة إلى مطار (بورتسودان) الدولي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها 40 طنا من المواد المتنوعة استكمالا لحملة (الكويت بجانبكم) وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون بين وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في السودان.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير المتقاعد خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع أن “هذه الطائرة تضم مواد غذائية وايوائية ووسائل نقل منها خمسة أطنان من القمح انتاج (محمية الجيش الكويتي)”.

وأضاف أن “ارسال هذه الطائرة يأتي انطلاقا من حرص دولة الكويت على المشاركة الفعالة في الجهود الإنسانية لدعم الاشقاء في السودان نظرا لما يمرون به من معاناة” موضحا أن الجمعية تعمل بتنسيق مباشر مع (الهلال الأحمر) السوداني لتسليم المساعدات والإشراف على توزيعها.

وأشار المغامس إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وتجسيدا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في إغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات معربا عن شكره لوزارات (الشؤون) والخارجية و(الدفاع) والمانحيين على الاسهام الفاعل في تنفيذ المهمة الإنسانية التي تعكس إلتزام البلاد بدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المحن والأزمات.

وأكد أن “دولة الكويت وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ستواصل دعمها الإغاثي والإيوائي للأشقاء السودانيين”.