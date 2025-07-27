نائب رئيس الأركان يترأس اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل الاستفادة من طائرة بيرقدار

ترأس نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة (بيرقدار) وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والمدنية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي إن الاجتماع تمحور حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة (بيرقدار) وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قبل مختلف جهات الدولة بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية.

وأضافت أن الاجتماع تناول استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة والأنظمة التي تم تزويدها بها والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانيات في المجالات الدفاعية والأمنية إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية.

ونقل البيان عن اللواء صباح الجابر تأكيده خلال الاجتماع أن الاستفادة من قدرات طائرة (بيرقدار) لا يقتصر على الجانب العسكري فحسب بل يمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية داعيا إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة.

وأفاد بأن طائرة (بيرقدار) تمثل نقلة نوعية في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود إذ أن “امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل”.

ووجه اللواء صباح الجابر في ختام الاجتماع بضرورة تسخير قدرات طائرة (بيرقدار) في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتها للتعامل السريع مع الحالات الطارئة.

حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وممثلي من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.