مقتل ثلاثة أشخاص بعد خروج سيارة عن مسارها خلال رالي للسيارات في وسط فرنسا

صورة أرشيفية

لقي ثلاثة أشخاص كانوا من بين المتفرجين حتفهم السبت خلال رالي السيارات “لا فورم” الذي أقيم في بوي-دو-دوم في وسط فرنسا، بعدما صدمتهم سيارة خرجت عن مسارها، وفقا لما أفادت به المحافظة.

وأعلنت المحافظة في وقت سابق مقتل شخصين وإصابة شخص ثالث من بين الحاضرين لمتابعة السابق بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن المدعون العامون ارتفاع حصيلة القتلى إلى ثلاثة.

ومن بين القتلى الثلاثة، شقيقان يبلغان 70 و60 عاما، إضافة إلى رجل يبلغ 44 عاما، وفقا لما أعلنه مكتب المدعي العام الذي فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

كما تعرّض “عدة أشخاص” كانوا حاضرين خلال وقوع الحادث لـ”صدمة” وتمّت رعايتهم.

وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة أومبير الواقعة شرق إقليم بوي-دو-دوم.