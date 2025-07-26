بنك بوبيان يحصل على مجموعة من الشهادات الدولية ISO 21500 في إدارة وتنفيذ المشاريع المؤسسية

عبدالله المحري يتوسط مسؤولي بنك بوبيان وشركة SGS خلال تسليم الشهادات

في خطوة جديدة تؤكد ريادة بنك بوبيان في تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والإدارة المؤسسية، أعلن البنك عن حصول مكتب إدارة المشاريع المؤسسي EPMO على شهادة ISO 21500:2021، إلى جانب الشهادات المُكملة وهي: ISO 21502، ISO 21503، و ISO 21504، و ISO 21505 ، ليكون بذلك أحد أهم المؤسسات الرائدة إقليمياً في تحقيق هذا الإنجاز الكامل.

تمثل هذه الشهادات اعترافًا دوليًا بكفاءة أنظمة العمل في بنك بوبيان، لاسيما في مجال حوكمة وإدارة المشاريع المؤسسية، حيث يعمل EMPOعلى الربط الفعال بين الخطط الاستراتيجية والمشاريع التشغيلية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى درجات الانضباط المؤسسي.

وجرى تسليم الشهادات خلال زيارة رسمية إلى بنك بوبيان، استقبل خلالها كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك، عبدالله المحري، ورئيس مركز التميز محمد الزيني، ورئيس مكتب إدارة المشاريع المؤسسية أحمد روميه، وفداً من شركة SGS العالمية، الجهة المانحة للشهادات، ضم كلاً من المدير العام للشركة، سمير راجان، ومدير المشاريع في وحدة ضمان الأعمال، إسماعيل مصطفى.

وبهذه المناسبة قال المحري “يمثل حصولنا على هذه المجموعة من شهادات الآيزو تتويجاً لمسيرة ناجحة في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، وامتدادًا لرؤية البنك في التحول المؤسسي القائم على الحوكمة والابتكار والأداء، ويعكس قدرته على مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، وقيادة التحول المبني على الكفاءة والانضباط والتميز، من خلال نهج مرن قابل للتطوير.”

وأضاف “يحرص بنك بوبيان على ترسيخ ثقافة الحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المشاريع على مستوى المؤسسة ككل، من خلال بناء بيئة مؤسسية تعتمد على التخطيط السليم والتنفيذ الفعّال ، وتستند إلى معايير دولية تضمن تحقيق القيمة المضافة في كل أعمالنا التشغيلية”.

وأوضح المحري أن تأسيس مكتب إدارة المشاريع المؤسسية التابع إلى مركز التميز في البنك كان خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الرؤية وتكامل الجهود في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، لنبرهن من خلال هذا الإنجاز أننا لا نكتفي بالممارسات الجيدة، بل نطمح إلى الوصول إلى أعلى درجات النضج المؤسسي الذي يواكب تطلعاتنا للمستقبل.

وأختتم المحري قائلاً “نفخر بهذا النجاح الذي جاء للتعاون الفعال بين مختلف الإدارات وفرق العمل داخل البنك، ونعمل على الاستفادة من هذا الأساس المدعوم برؤية واضحة نحو الريادة المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية التنفيذية وتعزيز نطاق التحسن المستمر في مختلف المبادرات الاستراتيجية للبنك.

معايير الحصول على الشهادات

جاء حصول بنك بوبيان على شهادات ISO21500:2021 بعد تقييم دقيق أجرته جهات اعتماد دولية متخصصة، شملت مراجعة شاملة لجميع السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المشاريع والبرامج والمحافظ داخل البنك. وقد تم التدقيق في مدى التزام البنك بتطبيق المنهجيات القياسية، ومستوى تكامل الحوكمة، وكفاءة فرق العمل، وآليات التقييم والرقابة والتوثيق.

كما تضمنت معايير الاعتماد التأكد من قدرة البنك على ربط الأهداف الاستراتيجية بالمشاريع التنفيذية، وفاعلية دوره في قياس الأداء وتوزيع الموارد وإدارة المخاطر بطريقة احترافية. وأظهرت النتائج أن بنك بوبيان يمتلك بنية مؤسسية متكاملة ترتكز إلى معايير الحوكمة العالمية وتُحقق التميز في التنفيذ.

يُذكر أن شهادات ISO 21500 من أبرز المعايير الدولية، والتي تهدف إلى توجيه المؤسسات لتطبيق أفضل الممارسات في مجالات:

إدارة المشاريع (ISO 21502)

إدارة البرامج (ISO 21503)

إدارة المحافظ (ISO 21504)

حوكمة المشاريع (ISO 21505)

وتُوفر هذه المعايير إرشادات موحدة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ العملي، بما يدعم المؤسسات في تحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة.

وتُعد SGS من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في منح الشهادات والتدقيق والاختبار، تمتد عملياتها لأكثر من 2500 جهة تشغيلية متخصصة في 115 دولة حول العالم، وتتمتع بخبرة تزيد عن 145 عاماً، إلى جانب التزامها بأعلى معايير الجودة والامثال، ما يجعلها شريكاً موثوقاً للمؤسسات الساعية إلى التميز والاستدامة.