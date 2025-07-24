نائب رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية موضوعات مشتركة

نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا

بحث نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح في مكتبه اليوم الخميس مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (رئاسة الأركان) عقب استقبال اللواء صباح الجابر للفريق كوريلا والوفد المرافق له وذلك في إطار زيارته الرسمية للبلاد.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض أوجه التعاون الثنائي الوثيق بينهما وسبل تعزيزه وتطويره علاوة على تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وسبل تعزيز العمل العسكري المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل التحديات المتسارعة.

وأشاد الجانبان وفق البيان بعمق ومتانة العلاقات التي تربط دولة الكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تمتد لعقود من التعاون المشترك والتنسيق المستمر مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية.

وحضر اللقاء آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري سيف الهملان وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.