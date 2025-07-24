الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارا حار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس المتوقع في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل إلى الحرارة ليلا.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة فيما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس المتوقع نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.