وزير الإعلام يوجه باستحداث فكرة “اللقاء التعريفي” للعروض المسرحية المجازة من قبل المجلس الوطني للثقافة

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري

وجه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري باستحداث فكرة “اللقاء التعريفي” للعروض المسرحية المجازة من قبل المجلس الوطني.

وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الأربعاء ان اللقاء التعريفي يأتي خلال الأسابيع الأولى من بدء تقديم العرض المسرحي للجمهور بهدف تعزيز الجهود المبذولة في تطوير المشهد المسرحي وتعزيز دور الفنون في بناء الوعي المجتمعي.

وأضاف أن اللقاء التعريفي يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على العروض المسرحية والفنية التي حصلت على إجازة المجلس بحيث يجمع اللقاء التعريفي بين أحد أعضاء لجنة إجازة النصوص في المجلس وصناع العمل من الجهة المنتجة وذلك بحضور الجمهور والنقاد والصحافيين ويتم من خلال اللقاء تقديم شرح متكامل حول فكرة العرض وأهدافه ومضامينه وتوضيح أسس الإجازة وتلقي الملاحظات والمقترحات من الحضور في إطار حواري مهني.

ونقل البيان عن الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس بالإنابة عائشة المحمود القول إن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع القرار الوزاري الصادر مؤخرا بشأن تنظيم آلية إجازة العروض المسرحية والفنية وضمن جهود المجلس لتكريس أجواء احترافية داعمة للمنتج المسرحي المحلي.

وأوضحت المحمود أن اللقاء سيكون بمنزلة منصة اختيارية متاحة للجهات المنتجة الراغبة في تعزيز التواصل مع جمهورها وتقديم تجربة فنية غنية بالمعرفة والنقاش البناء بما يسهم في تطوير العمل الإبداعي ويرتقي بجودة المحتوى المسرحي والفني مبينة أنه سيتم الإعلان عن هذه اللقاءات التعريفية من خلال المنصات الرسمية الخاصة بالمجلس الوطني.

وذكر المجلس أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لاستراتيجية المجلس الوطني في تمكين الفنون واعتبارها أداة تنويرية كما أنها تعزز من مكانة المسرح الكويتي كمنصة ثقافية معرفية وإبداعية تعكس تنوع المجتمع الكويتي وثراءه الفكري والحضاري.