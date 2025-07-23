الخطوط الكويتية والتقدم العلمي تبحثان تعزيز التعاون بمجالات التدريب والمسؤولية المجتمعية

رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان في صورة جماعية وسط عدد من القيادات في الشركة

بحثت شركة الخطوط الجوية الكويتية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سبل تعزيز الجوانب التدريبية والثقافية والمسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى التعاون فيما يخص الدورات التدريبية في كلا الجانبين للتخصصات المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة (الخطوط الكويتية) عبدالمحسن الفقعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن الشركة بحثت مع (التقدم العلمي) سبل التعاون المشترك عبر فتح مسارات مشتركة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الفقعان أن (الخطوط الكويتية) ستعمل على تطوير العنصر البشري وتطويره وتأهيل الموظفين والقيادات بالفترة المقبلة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة في التخصصات التقنية والعلمية.

وذكر أن تطوير العنصر البشري وتأهيل الموظفين والقيادات يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة وهي دعم استراتيجية الشركة في التحول الرقمي والابتكار.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء عرض سبل التعاون في تدعيم ورفع كفاءة الخطوط الجوية الكويتية في مستوى العنصر البشري والتكنولوجي إضافة إلى دعم الطرفين في نشر وتعزيز الثقافة العلمية مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي امتدادا لجهود الخطوط الكويتية في تعزيز التعاون المشترك بينها وبين المؤسسات في البلاد.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الخطوط الكويتية على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص مبينا أن الخطوط الكويتية جزءا من قطاعات الدولة المهمة والتي تولى اهتماما خاصا في الشأن ذاته سعيا منها لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والتطور في البلاد.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية وقعت على العديد من الاتفاقيات والشراكات مع شركات وطنية وجهات حكومية مثل شركة زين والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة المشروعات السياحية وشركة نفط الكويت وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وغيرها.