النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع السابع للجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يترأس الاجتماع السابع للجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري

عقدت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري اجتماعها السابع اليوم الأربعاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على مواصلة تطوير منظومة العمل الإنساني والخيري وتعزيز كفاءتها التنظيمية والتشريعية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويصون المكانة المرموقة التي تحظى بها الكويت في هذا المجال.

وأضافت أن اللجنة أقرت خلال الاجتماع مسودة قانون العمل الإنساني الجديد الذي يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للنشاط الخيري والإنساني في البلاد بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرسخ مفاهيم الشفافية والمساءلة ويرفع من مستوى الكفاءة في تنفيذ المبادرات والمشروعات.

وأشارت إلى تأكيد اللجنة أن هذه الجهود تأتي تجسيدا لالتزام دولة الكويت الثابت بدعم العمل الإنساني والخيري وتطوير أدواته بما يحقق الأثر الإيجابي المستدام ويعزز من قدرة المؤسسات على تلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة على المستويين المحلي والدولي.