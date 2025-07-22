“السكنية” تعلن حصولها على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية المقدمة من شركة Esri العالمية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الثلاثاء حصولها على جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية المقدمة من شركة Esri العالمية وذلك في حفلها المقام بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في (المؤسسة) ناصر خريبط في تصريح صحفي إن هذه “الجائزة المرموقة مستحقة للسكنية” مبينا أنها تمنح عادة تكريما للجهات التي استخدمت تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأساليب مبتكرة ومتميزة وحققت من خلالها نتائج ملموسة في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز اتخاذ القرار والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

وأوضح خريبط أن ترشيحات الجائزة تأتي من قبل فريق الخبراء في (الشركة) حيث يتم اختيار عدد محدود من الجهات حول العالم بناء على معايير دقيقة ليتم تكريمهم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي أمام عشرات الآلاف من المختصين والخبراء في مجال نظم المعلومات الجغرافية.

وأفاد بأن “هذا التقدير العالمي يعد تأكيدا على ريادة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توظيف التقنيات الحديثة وحرصها على تبني أفضل الممارسات الرقمية في خدمة أهداف التنمية وتحقيق الكفاءة في العمل الحكومي”.

وبين أن هذه الجائزة تعتبر ثاني جائزة دولية يحصل عليها قطاع التخطيط والتصميم خلال عام 2025 والثامنة من نوعها خلال السنوات الماضية مضيفا أن هذه الجوائز والخطوات المتميزة إقليميا ودوليا جاءت وفق الخطة المدرجة التي تسعى (المؤسسة) من خلالها إلى تسليط الضوء عالميا على دور دولة الكويت الريادي في التنمية الحضرية.