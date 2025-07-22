“زين” تُطلق برنامج “هارفارد قيادة التغيير” للشباب

صورة جماعية للمشاركين في البرنامج

أطلقت مجموعة زين في مقرها الرئيسي بالشويخ برنامج “هارفارد قيادة التغيير” الصيفي المخصص لليافعين من أبناء موظفيها، بالتعاون مع UniHawk – وهي مؤسسة استشارية تعليمية عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها – وبمشاركة نخبة من خبراء كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد، وذلك في إطار رؤيتها لتوفير بيئة شاملة للموظفين.

وأفادت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن البرنامج شارك فيه أكثر من 70 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 – 18 عاماً على مدار 3 أيام، مبينةً أن المشاركين خاضوا رحلة تعليمية تحفيزية عبر جلسات تفاعلية مبتكرة جمعت بين التفكير التحليلي، تصميم الحلول، بناء الفرق، وصياغة مشاريع مجتمعية تلمس الواقع.

وذكرت المجموعة أن هذه المبادرة تؤكد التزامها بمنح الجيل القادم الأدوات التكنولوجية لصناعة أثر مستدام في مجتمعاتهم، مبينة أنها تركز بشكل متزايد على مجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف لتعزيز بيئة عمل شاملة ومبتكرة.

وبينت زين أن هذا البرنامج لم يكن مجرد ورشة عمل، بل كان بمثابة منصة شاملة لاكتساب أدوات القيادة التشاركية والتكيفيّة، وتقنيات العرض والإقناع، التي تُهيئ الشباب ليكونوا صناع القرار في الغد.

وأوضحت المجموعة أن رسالتها الرئيسية في مجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف لا تقتصر على دعم الموظف ضمن النطاق المهني وبيئة العمل التي يبدع فيها فحسب، بل يمتد ليشمل البيئة الأوسع مع الأسرة والأبناء، مُجسدة بذلك فلسفتها القائمة على تحقيق الرفاهية الشاملة للموظف، ومن خلال هذه التجربة التعليمية للأبناء، تؤكّد زين أن كل فرد ضمن منظومتها هو محور للتنمية والتأثير، وأن الاستثمار في العائلة هو استثمار في المجتمع الأوسع.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة عمل من البرامج التي أطلقتها المجموعة في مجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف، حيث ترى أن برنامج “هارفارد قيادة التغيير” يعد امتدادا طبيعياً لهذه الاستراتيجية، التي ترى في الشباب طاقة يمكن توجيهها نحو مستقبل مزدهر.

أنشطة تفاعلية مبتكرة لتحفيز الإبداع

وتحتضن زين العديد من المبادرات الموجهة لمجالات الاشتمال والتنوع والإنصاف كجزء من نسيجها المؤسسي، واستضافتها لهذا البرنامج الدولي يؤكد التزامها بتحقيق بالمعايير العالمية في تنفيذ برامجها، حيث تُثبت مجددا أن التمكين الحقيقي يأتي بتوفير الرعاية والاهتمام، وهي بذلك تُرسّخ قيم المبادرة والمسؤولية والتغيير الإيجابي كسمات أساسية في هوية الجيل القادم.

وأكدت المجموعة أن إطلاق برنامج “قيادة التغيير” الصيفي المخصص لليافعين من أبناء موظفيها بالتعاون مع جامعات لها سمعتها الأكاديمية الدولية، يأتي في نفس مسار التمكين الذي وضعته لموظفيها، حيث تفخر زين بأن تكون حاضنة للتجارب التعليمية الدولية المتميزة، التي تجمع بين المعايير الأكاديمية الرفيعة والرؤية المحلية الطموحة لتمكين الطاقات الوطنية الشابة، إذ تواصل تعزيز مهارات موظفيها من خلال رفع كفاءاتهم أو إعادة تأهيلهم بما يتماشى مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث عززت جامعة زين للاشتمال والتنوع والإنصاف (IDEU) تعاونها مع جامعة IE في إسبانيا بهدف توسيع فرص التعلم لموظفيها مع إتاحة إمكانية الحصول على درجة الماجستير.

وفي اتجاه آخر يواكب هذا المسار التعليمي، تواصل المجموعة تنفيذ مبادرة- WE الخاصة بتمكين المرأة – تسريع التحول الثقافي القائم على البيانات، وتعزيز دور المرأة في مجالات التكنولوجيا وتطوير القيادة، ومؤخرا أطلقت المجموعة برنامج NOVA للنساء في المجالات التقنية، بهدف معالجة الفجوات في المهارات لأكثر من 200 امرأة عبر عملياتها.

وتولي المجموعة أولوية خاصة في مسارها التعليمي بتطوير وتمكين الشباب، حيث ركزت مبادرتها ZY في برنامجها الأخير للخريجين “جيل Z ” على مهارات القيادة، وتحديدا في مجالات الابتكار الاستراتيجي والعالم الرقمي، لتجهيز شباب زين لمسارات مهنية مؤثرة، فمن خلال توفير بيئات العمل المحفّزة لتطوير القدرات الشخصية والمهنية، تحرص زين على تبنّي مُبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الشباب، لا سيما في مجالات القيادة والابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، لتأهيلهم للعب أدوار محورية.

كما أتت هذه المبادرة ضمن جهود مبادرة “وطن الابتكار”، التي تُجسد استراتيجية زين في دعم وتمكين الأجيال القادمة، من خلال توفير فرص تعليمية مُلهمة للشباب ورواد الأعمال، تأكيداً على التزامها بدورها كمُحرّك أساسي في بناء مُستقبل رقمي واعد للكويت.