استشهاد 134 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 134 فلسطينيا و1155 اخرين خلال الساعات ال24 الماضية بسبب استمرار عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

وذكرت السلطات في تصريح صحفي ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال أربعة شهداء من مخيم (جباليا) شمال قطاع غزة رغم خطورة الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول الى الأماكن المستهدفة وقلة الامكانيات.

وأضافت ان حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت بذلك الى 59029 شهيدا و142135 اصابة.

وقالت السلطات الصحية ان مأساة شهداء “لقمة العيش” تتفاقم يوميا حيث استشهد خلال الساعات ال24 الماضية 99 شهيدا واصابة أكثر من 650 آخرين خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإغاثية.

وأوضحت ان اجمالي حصيلة ضحايا المساعدات ارتفعت بذلك الى 1021 شهيدا وأكثر من 6511 إصابة منذ ان شدد الاحتلال الاسرائيلي حصاره على قطاع غزة مارس الماضي.

وتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية وسط نقص حاد في الغذاء والدواء مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر واستهداف المدنيين.