وكالة “إيه إم بست” ترفع التصنيف الائتماني لشركة الأهلية للتأمين وتعدل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة”

الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين يوسف سعد السعد

الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك. ع (الأهلية) بكل فخر عن قيام وكالة التصنيف العالمية “إيه إم بست (AM Best) برفع تصنيف القوة المالية من أ (ممتاز) إلى أ ممتاز، ورفع تصنيف المصدر طويل الأجل من “-” إلى “أ” ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا التحسن في تصنيف الأداء القوي للشركة من حيث متانة المركز المالي الذي تم تقييمه على أنه “قوي جداً”، بالإضافة إلى قوة الأداء التشغيلي، والملف التجاري المتوازن، وفعالية إدارة المخاطر المؤسسية

وكالة “إيه إم بي سي” إلى أن رفع التصنيف جاء نتيجة تحسين الأسس المالية الموحدة للشركة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما من خلال تعزيز رأس المال المعدل حسب المخاطر، وفقاً لقياس “نسبة كفاية رأس المال من (AM Best BCAR)، وذلك بدعم من النمو العضوي القوي في رأس المال وتكوين احتياطيات كبيرة. كما أن نتائج الشركة خفض تعرضها للأصول ذات المخاطر العالية، حيث أعادت توجيه الاستثمارات نحو النقد وتنمية الدخل الثابت. وفي نهاية عام 2024، بلغت نسبة الاستثمارات في الأسهم والعقارات 25٪ من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بنحو 40٪ في عام 2020

وقد سجلت “الأهلية للتأمين” أداءً قويًا ومستقرًا، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 25.9 مليون دينار كويتي (ما يعادل 84.1 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، بما يعادل عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 15.4% ويعزى هذا الأداء إلى نتائج الاكتتاب القوية، حيث سجلت الشركة نسبة مجمعة صافية بلغت 89.3% وفقًا لحساباتها “إيه إم بست”. ويعكس هذا الأداء القوي نتائج الأعمال المباشرة في الكويت، إلى جانب تحسين أداء شركة إعادة التأمين الكويتية (كويت ري)، التابعة للشركة الأهلية.

وتستند القوة التجارية للشركة الأهلية إلى مكانتها كواحدة من أكبر شركات التأمين في السوق الكويتي بالإضافة إلى الاستفادة من تنوع الجغرافيا عبر عمليات إعادة التأمين من خلال شركة “كويت ري”. وقد حققت الشركة إيرادات تأمينية موحدة بقيمة 132.1 مليون دينار كويتي (430) مليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق.

وصرح السيد/ يوسف سعد السعد الرئيس التنفيذي لدى شركة الأهلية للتأمين، قائلاً: يمثل رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة AM Best تأكيداً على متانة مركزنا المالي واستراتيجيتنا طويلة الأمد التي ترتكز على النمو المستدام والانضباط في الاكتتاب. وسنواصل العمل على تقديم أفضل قيمة لعملائنا وشركائنا ومساهمينا”.

وتتطلع الشركة الأهلية إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي وتعزيز ريادتها في سوق التأمين المحلي والإقليمي.