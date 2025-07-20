الأرصاد الجوية: رياح حارة ونشطة السرعة مثيرة للغبار تستمر إلى الأربعاء المقبل

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد تتأثر هذه الأيام برياح حارة وجافة ونشطة السرعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية اعتبارا من اليوم الأحد حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر اليوم برياح حارة وجافة معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح أن حالة الطقس التي تسود البلاد هي نتيجة تأثرها بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية حارة وجافة مع رياح شمالية غربية تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام أحيانا.

وذكر أن نشاط الرياح الشمالية الغربية مستمر غدا الاثنين حيث تكون معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 15 و60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض المناطق خصوصا المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية أحيانا إلى أكثر من ست أقدام.

وأفاد بأن نشاط الرياح يزيد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث تكون الرياح نشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر خصوصا على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام.

وأشار العلي إلى أن الطقس المتوقع عموما يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع رياح مثيرة للغبار خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على أن يترسب تدريجيا فترة المساء.

وعن درجات الحرارة خلال هذه الأيام توقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 49 و52 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية مؤكدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.