“الموازي كابيتال” تطلق iMowazi أول منصة إلكترونية للتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية مسجلة في الكويت

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال مهند الصانع ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة رائد بوخمسين ومساعد نائب الرئيس التنفيذي للشركة محمد الرشيد

أعلنت شركة الموازي كابيتال، شركة الخدمات المالية المتخصصة في توفير حلول الوساطة والتمويل الجماعي، عن تقييدها رسميا لتكون أول شركة مقيدة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي آيموازي iMowazi ، لتكون بذلك أول منصة مسجلة في الكويت، بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (132) لسنة 2025، لتقديم عمليات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الشركة العربية للاستثمار (وكيل الاكتتاب) ، مما يُمثل خطوة مهمة في إنشاء الشركات التي تعمل من خلال نشاط التقنيات المالية في دولة الكويت وفق أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، والذي أصدرته هيئة أسواق المال في عام 2024.

منصة التمويل الجماعي- منتجات رقمية جديدة للسوق

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال، مهند الصانع، بأن الشركة تقدم منتج جديد للسوق وهي منصة آيموازي الرقمية لخدمات التمويل الجماعي، لتمكين الشركات مصدري العروض من التوجه إلى المستثمرين والحصول على تمويل لمشاريعها، وذلك من خلال إصدار أوراق مالية والتنازل عن جزء من رؤوس أموالها لغايات نمو أعمالها و التوسعات المستقبلية. وسوف يتم الإعلان عن استقبال طلبات مصدري العروض من الشركات و ذلك من خلال المنصة إلكترونياً و البدء في تجهيزها لإطلاق عروضهم عبر منصة آيموازي وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الأساسية.

تعزيز قنوات الاستثمار والتمويل في بيئة رقمية

من جانبه ، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، رائد بوخمسين ، بأنه مواكبة للدور الذي قامت به هيئة أسواق المال بتأسيس نشاط التقنيات المالية والذي يتطلب تعاوناً و تحركاً من القطاع الخاص في المساهمة بطرح منتجات رقمية مبتكرة ليكون شريكاً لهذا التطور التكنولوجي، و لوجود شريحة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب مشاريع ناجحة و تُعد مشاريعهم فرصاً استثمارية مهمة ، حرصنا على طرح منصة آيموازي iMowazi لتقديم خدمات التمويل الجماعي ، ولتكون قناة تربطهم مع المستثمرين لتمكين تلك الشركات من التوسع في نمو أعمالها بشكل جريء مع مجموعة من المستثمرين ، بالإضافة إلي تعزيز مستوى السيولة في السوق.

الخدمات التي تقدمها المنصة

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنصة ، صرح مساعد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، محمد الرشيد ، بأن الخدمة التي توفرها منصة آيموازي الرقمية المبتكرة هي الشفافية والسهولة و السرعة، لتمكين مصدري العروض من عرض مشاريعهم، و ذلك بعد توفر المتطلبات الرئيسية التي تمكنهم من عرض مشاريعهم في منصة آيموازي لمجموعة من المستثمرين مصنفين إلي ثلاث أنواع، وهم المستثمر الفرد ، والمستثمر المحترف، والمستثمر المحترف المؤهل ، بحيث يسمح لكل مستثمر المشاركة بحسب طبيعته و معرفته في السوق، كما تسهل المنصة تحديد هوية ومعلومات المستثمر و ذلك من خلال الربط مع هيئة المعلومات المدنية PACI ، و ذلك لتوفير آلية سهلة في التحقق على بيانات المستثمر و تعبئة بياناته إلكترونياً – اعرف عميلك KYC online .

وعن سرعة عمليات الدفع والتمويل، أوضح الرشيد بأنه تم ربط المنصة مع إحدى منصات الدفع الإلكتروني المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث توفر المنصة تجربة رقمية سلسلة وآمنة تضمن مشاركة المستثمرين للمشاريع المختارة حسب محددات ومتطلبات الجهات الرقابية لهذه الخدمة.

شكر وتقدير

وفي الختام تقدم الصانع و بوخمسين والرشيد بخالص الشكر والتقدير إلي جميع الموظفين العاملين في هيئة أسواق المال – إدارة التقنيات المالية قطاع الإشراف – لما لمسوه من احترافية في التعامل و سرعة في الإنجاز، والتي تكللت بنجاح إطلاق منصة آيموازي التابعة لشركة الموازي كابيتال ، لتكون أول منصة رقمية لنشاط عمليات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية في الكويت.