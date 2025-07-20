وزارة الإعلام و”التطبيقي” وجمعية الصحفيين تبحث استحداث دبلوم الإعلام الرقمي ضمن برامج الهيئة

وزير (الإعلام) خلال اجتماعه بمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية

بحثت وزارة الإعلام والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية الصحفيين الكويتية العمل على استحداث دبلوم الإعلام الرقمي ضمن برامج الهيئة.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الأحد إن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع المدير العام لهيئة التطبيقي الدكتور حسن الفجام ورئيس جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية في المجال الإعلامي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الثقافة الإعلامية لدى الشباب الكويتيين وتأهيلهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام الرقمي بما في ذلك المحتوى المرئي والتفاعلي ومنصات التواصل الحديثة.

وأضافت أن الدبلوم يتضمن مقررات متخصصة في الإعلام السياحي دعما لتوجه الدولة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانة الكويت وجهة ثقافية وإعلامية بارزة في المنطقة.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية هذا الدبلوم في توفير كوادر قادرة على إنتاج محتوى إعلامي نوعي يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بالمشهد الإعلامي الكويتي علاوة على دوره في دعم المشاريع الشبابية وريادة الأعمال الإعلامية.

وأشارت الى أن هذه المبادرة تأتي ترجمة لاستراتيجية وزارة الإعلام في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة ترتكز على الإبداع والمعرفة والابتكار.

حضر الاجتماع أمين صندوق جمعية الصحفيين الكويتية دهيران أبا الخيل ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ندبا الدكتور أحمد الحنيان.