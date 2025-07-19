مباحثات أردنية سورية أمريكية لتقييم الأوضاع في سوريا وجهود تثبيت إيقاف إطلاق النار

وزير الخارجية الأردني ونظيره وزير الخارجية السوري مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا

عقدت اليوم السبت مباحثات ثلاثية ضمت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارك تناولت الأوضاع في سوريا وجهود تثبيت إيقاف إطلاق النار الذي أنجز فجر اليوم حول محافظة السويداء السورية حقنا للدم السوري وحفاظا على سلامة المواطنين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صحفي إن الصفدي وبارك أكدا خلال المباحثات دعمهما لاتفاق إيقاف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية في تطبيقه.

ولفت البيان إلى أنهما شددا على وقوف الأردن والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها مؤكدين أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

وذكر البيان أن المجتمعين اتفقا على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية.

وأضاف أن الخطوات العملية تضمنت مواضيع تتعلق بتثبيت إيقاف إطلاق النار ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة وتعزيز السلم الأهلي وإدخال المساعدات الإنسانية.

ووفقا للبيان رحب الصفدي وبارك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء ودعم الجهود المستهدفة لنبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

ومن جهته ثمن وزير الخارجية السوري دور وجهود الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى إيقاف إطلاق النار وجهود تنفيذه وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.